Полицейские из КОРД показали прокачанные тела, но прикрыли лица, чтобы потом не отбиваться от девушек
МВД Украины опубликовало в соцсетях фото полуобнаженных полицейских из Корпуса оперативно-внезапного действия (Корпус оперативно-раптової дії, КОРД) на спортивной площадке. Снимок появился в официальном Twitter министерства.
Фотография членов подразделения Нацполиции подписана в приподнято-торжественном тоне.
"Горячие, сильные, мужественные, профессиональные... Да! Это КОРД", - значится в твите.
Фото: Twitter/ MVS_UA
Кроме того, в министерстве объяснили, почему подписчикам не дали полюбоваться тем, что находится выше прокачанных плеч парней из КОРД.
"Простите, лиц открыть не можем. И на это у нас две причины: первая - они работают инкогнито. Вторая - от девушек отбоя нет!" - сказано в записи.
Скриншот: Twitter/ MVS_UA
Правда, пока ажиотажа вокруг снимка со стороны девушек и вообще кого бы то ни было нет. За 10 часов с момента публикации мощные торсы полицейских собрали всего 4 лайка.
Скриншот: Twitter/ MVS_UA
Ранее "Страна" рассказывала о голом шведском полицейском, который в сауне опознал и задержал преступника.
Мы также писали о том, каковы обязанности специальных частей полиции КОРД.