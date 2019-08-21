МВД Украины опубликовало в соцсетях фото полуобнаженных полицейских из Корпуса оперативно-внезапного действия (Корпус оперативно-раптової дії, КОРД) на спортивной площадке. Снимок появился в официальном Twitter министерства.

Фотография членов подразделения Нацполиции подписана в приподнято-торжественном тоне. 

"Горячие, сильные, мужественные, профессиональные... Да! Это КОРД", - значится в твите.

 

Фото: Twitter/  MVS_UA

Кроме того, в министерстве объяснили, почему подписчикам не дали полюбоваться тем, что находится выше прокачанных плеч парней из КОРД. 

"Простите, лиц открыть не можем. И на это у нас две причины: первая - они работают инкогнито. Вторая - от девушек отбоя нет!" - сказано в записи.

 

Скриншот: Twitter/  MVS_UA

Правда, пока ажиотажа вокруг снимка со стороны девушек и вообще кого бы то ни было нет. За 10 часов с момента публикации мощные торсы полицейских собрали всего 4 лайка.

 

Скриншот: Twitter/  MVS_UA

Ранее "Страна" рассказывала о голом шведском полицейском, который в сауне опознал и задержал преступника.

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