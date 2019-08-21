Обвиняемых в госизмене украинцев Хитрова, Бобову и гражданина Молдовы Мельничука вывезли из Одесского СИЗО на обмен в Киев. Об этом сообщается на сайте "Успішна варта".

Правозащитники ссылаются на информацию, полученную от супруги одного из обвиняемых - Галины Мельничук. По ее словам, их выпустили и изменили им санкцию по требованию ГПУ. В зале суда прокурор заявил, что в связи с обменом.

Также сообщается, что списки на обмен предоставила Россия, а четвертого фигуранта дела Пикалова вернули в СИЗО.

Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров и гражданин Молдовы Петр Мельничук были задержаны в марте 2017 года в Одессе по подозрению в создании шпионской сети. По версии следствия Бобова, Хитров, Пикалов и Мельничук завербовали ряд сотрудников стратегических предприятий и военных частей юга Украины, собирали служебную информацию. А также вели наблюдение за военными объектами и перемещением сил ВСУ, а также собирали информацию об активистах Одесской области.

Эти люди обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - "Государственная измена" и "!Незаконное обращение с оружием".

Бобова, Хитров, Пикалов и Мельничук опровергают версию следствия и предъявленные обвинения. Более двух лет в деле постоянно меняются судьи, и за это время его так и не начали рассматривать по сути.

Ранее "Страна" писала о том, что у Суркова заявили, что Россия и Украина в ближайшее время могут обменяться пленными.

Также мы сообщали, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут вернуть в Украину в ближайшие дни.