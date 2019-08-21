Задержанный по подозрению в убийстве своего отца 29-летний парень по ходатайству прокуратуры Киева будет помещен на лечение в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Facebook.

Как установило следствие, 61-летний отец приехал из Кировоградской области в столицу на заработки, устроившись работать на стройку, и взял с собой в помощники своего сына, который страдает психическими расстройствами.

Отработав около недели, сын вернулся домой без отца и сообщил матери, что убил его. Не веря услышанному женщина позвонила до руководителя бригады, после чего бригадир поднялся в помещение для временно проживания мужчины, где обнаружил его бездыханное тело с ножевыми ранениями.

Спустя несколько часов после того, как стало известно об убийстве, полиция собрала доказательства того, что к убийству мужчины причастен его родной сын.

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. По ходатайству прокуратуры на время досудебного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение с оказанием психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение", - говорится в сообщении.

В данный момент продолжается досудебное следствие.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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