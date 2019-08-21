В среду, 21 августа, в Киеве на взлетной полосе завода "Антонов" представители силовых формирований Украины провели генеральную репетицию к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

"На взлетной полосе завода "Антонов", несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - сообщили представители информотдела Министерства обороны.

Отметим, что в Киеве сегодня было почти 32 градуса. Судя по кадрам, за репетицией наблюдал главный режиссер зе-парада Алан Бадоев.

Фото: Армия Информ

Сперва президент Украины Владимир Зеленский вообще решил отменить военный парад в Киеве и раздать эти деньги военным. Однако в президентском окружении предложили что-то организовать 24 августа. Им и стал Марш достоинства.