Третья часть украинских школьников-четвероклассников чувствуют себя несчастными в школе, около 7,5% имеют проблемы с учителями. Такое заявление сделал заместитель министра науки и образования Украины Вадим Карандий во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева, сообщает Укринформ.

"В ходе опроса мониторингового исследования почти треть четвероклассников призналась, что в школе они чувствуют себя несчастными. 16% сказали, что несколько раз в месяц подвергались физическому насилию, а около 7,5% учащихся имеют проблемы в отношениях с учителями. Это проблемы нашей пубертатной школы, над которыми следует работать. Приняты меры, в частности, ответственности всех участников обучения. Нам нужно работать и с учителями, и с родителями", - подчеркнул Карандий.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове нашли лицей, где при любой погоде учеников заставляют молиться на улице.

Также мы сообщали, что в Киеве за буллинг оштрафовали родителей двоих учеников 4 класса.