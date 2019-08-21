Крокодил покойного Фиделя Кастро покусал пожилого мужчину, когда тот произносил речь
В океанариуме Стокгольма крокодил, некогда принадлежавший руководителю Кубы Фиделю Кастро, покусал 70-летнего мужчину. Об этом сообщает "ВВС Украина".
Как установила полиция, рука мужчины каким-то образом оказалась на внутренней стороне защитного стекла, и в нее вцепился крокодил. По словам директора океанариума Йонаса Вальстрома, инцидент произошел во время организованной в заведении вечеринки, когда мужчина произносил речь.
До прибытия полиции и медиков присутствующие использовали салфетки, чтобы остановить кровотечение пострадавшему.
"Ничего подобного никогда раньше не случалось с этими крокодилами, а у нас они более 40 лет", - посетовал Вальстром.
Теперь специалистам предстоит провести оценку безопасности ограждения, за которым находится рептилия.
Напавший на посетителя океанариума крокодил - это одна из двух кубинских рептилий, нашедших пристанище в шведском океанариуме. Животных зовут Кастро и Хиллари. В 1978 году Фидель Кастро подарил их совсем юными российскому космонавту Владимиру Шаталову. Тот, в свою очередь, передал их Московскому зоопарку, когда они выросли.
В 1981 году Москва подарила парочку океанариуму Стокгольма, поскольку там лучшие условия для содержания этих животных.
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