Экс-чемпион мира из США выйдет на ринг против украинского боксера Ивана Редкача
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Адриан Бронер (США) анонсировал поединок в ринге против нашего спортсмена Ивана Редкача, выступающего в полусреднем весе. Об этом говорится на инстаграм-странице американца.
"Шутки кончились, пришло время справиться с ситуацией и перестать играться. Я намерен уничтожить Ивана Редкача! Дата боя будет оглашена позже", - говорится в опубликованном сообщении.
Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Пакьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей. Иван Редкач боксировал в июне и нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.
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