Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Адриан Бронер (США) анонсировал поединок в ринге против нашего спортсмена Ивана Редкача, выступающего в полусреднем весе. Об этом говорится на инстаграм-странице американца.

"Шутки кончились, пришло время справиться с ситуацией и перестать играться. Я намерен уничтожить Ивана Редкача! Дата боя будет оглашена позже", - говорится в опубликованном сообщении.

Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Пакьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей. Иван Редкач боксировал в июне и нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.

Переглянути цей допис в Instagram Придумай название Допис, поширений Cover от RADIO TAPOK (@radiotapok) 21 Сер 2019 р. о 5:20 PDT

Как сообщала "Страна", Люк Кэмпбелл едва уложился в вес перед боем с Александром Ломаченко. Их встреча на ринге состоится 31 августа.

Отметим, что Виталий Кличко признался, что гордится своей фразой-мемом.