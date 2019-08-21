Правительство Украины снова разрешило инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей, несмотря на то, что в мае в Шестом апелляционном административном суде отменили правительственное постановление, которое санкционировало данные проверки.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в проекте постановления, инспекторы труды имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Ранее сообщалось, что Гоструда займется проверками трудоустройства инвалидов в Украине.

Также мы писали, что Гоструда будет продолжать проверки, несмотря на судебное решение.