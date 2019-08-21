Мосгорсуд в среду отказал в освобождении из следственного изолятора оставшихся 13 украинских моряков, арестованных после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого на срок до 24 октября, а в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

16 августа суд признал законным арест 11 обвиняемых моряков. Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Напомним, что 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинский военный корабль с украинскими моряками и отказалась передавать пленных Украине, несмотря на мировое осуждение. Сейчас пленным продлили арест до конца ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что расследование ФСБ по делу украинских моряков подошло к концу.

Также мы сообщали, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут вернуть в Украину в ближайшие дни.