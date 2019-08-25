Люди с избыточным весом тела в периоды аномальной жары лучше чувствуют себя, чем худые. Они охлаждаются быстрее т.к. жировая прослойка работает как "узбекский халат" и предотвращает от перегрева.

Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании российских ученых "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы".

Результаты исследований группы российских ученых были получены после аномальной жары 2010 года. Исследователям удалось собрать множество данных о влиянии аномально жаркой погоды на здоровье человека, передает РИА Новости.

"Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период", - говорится в докладе.

Как поясняется в тексте документа, удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань играет роль "узбекского халата", который мешает прохождению тепла.

"По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Однако когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, как это бывает во время волн жары, у худых людей потеря тепла (охлаждение - Ред.) путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных", - говорится в докладе.

Воздействие жары усугубляет такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких, неврологические заболевания, психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и влияет на сон.

Авторы доклада относят к "волнам жары" три или более последовательных дня со среднесуточными температурами выше "порога" жары.

Как сообщала "Страна", на Аляске из-за аномальной жары массово гибнет лосось, идущий на нерест. "Физиологически рыба не может получить кислород", - сообщил научный директор группы Cook Inletkeeper Сью Мажет.

Напомним какой, по данным синоптика, будет погода в Украине на День независимости.