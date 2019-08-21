"В смысле нет винишка?" Бывшая жена Потапа опубликовала провокационное фото его 10-летнего сына
Продюсер и экс-супруга рэпера Алексея Потапенко Ирина Горовая опубликовала фотографию их общего 10-летнего сына Андрея в окружении девушек в белье и одетого в свитшот с надписью: "В смысле, нет винишка?" Снимок появился в Instagram Горовой.
Судя по антуражу, фото было сделано в ночном клубе или в темное время суток.
Фото: Instagram/ gorovaya_irina
Многие подписчики похвалили как снимок, так и мальчика, которому "повезло с девчулями". Некоторые выразили сомнения в том, что Горовая выбрала для Андрея компанию по возрасту.
"Не рановато?" - написал vitalijdzuba.
А отдельные комментаторы разразились гневными посланиями.
"А на 14 Вы ему подарите проститутку? Зачем с младших лет приучать к алкоголю и шлюхам?" - высказался vlad__beliy.
Этот же подписчик спросил, что вырастет из мальчика. На что Горовая с иронией парировала: "Натурал".
Скриншот: Instagram/ gorovaya_irina
Напомним, это не первый случай, когда бывшая Потапа дразнит соцсети провокационными фото с детьми.
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