Мексиканский суд впервые в истории страны позволил двум людям употреблять кокаин в рекреационных целях. Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на организацию Mexico United Against Crime (MUCD).

В решении суда сказано, что два "счастливчика", чьи имена не называются, имеют право "хранить, транспортировать и использовать кокаин", но только не продавать его.

Правда, для вступления решения суда в силу его еще должна одобрить коллегия судей высшей инстанции.

Хотя вердикт суда касается лишь двух конкретных людей, в MUCD назвали его "историческим позитивным шагом". В организации объясняют свою радость тем, что стратегия запретов уже давно доказала неэффективность. А вот декриминализация употребления наркотиков позволит правоохранительным органам переориентировать свои усилия на более тяжкие преступления - в частности, убийства и похищения людей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле ширится движение за освобождение депортированного из Украины наркобарона Амоса Дов Сильвера.

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