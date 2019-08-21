В четверг, 22 августа, Украина будет изнывать от жары. Комфортную температуру воздуха прогнозируют лишь на западе и севере страны, где столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.

Ночью на западе страны, а днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

Температура воздуха ночью +14-19 градусов, на побережье морей- до 22. Днем +28-33, а в южных областях воздух раскалится до +36. На западе и в большинстве северных регионов, а также в Винницкой области +23-28.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какой будет погода на День Независимости.

Также мы сообщали, что в Арктике зафиксировали 35-градусную жару.