Установлена личность еще одной жертвы пожара в гостинице "Токио Стар". Осталось идентифицировать еще двух – ребенка и мужчины. Об этом в среду, 21 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Установлено, что погибла жительница Сумской области, 1977 года рождения. "Меры по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины – продолжаются", - отмечается в сообщении. Таким образом, в настоящее время установлены личности семи погибших.

В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщала "Страна", в Киевском районном суде Одессы арестовали без залога на два месяца владельца гостиницы "Токио Стар", где заживо сгорели девять человек.

Отметим, что в мэрии Одессы заявили, что владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" отказал в компенсациях постояльцам.