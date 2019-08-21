Всплыли новые детали об участниках резонансного ДТП 19 августа в столице на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого, в котором Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в пешеходов. Подробности сообщает "Информатор".

В одном из двух мужчин, которые вышли из внедорожника после аварии, узнали Константина Згару. В СМИ его называли "владельцем коней Януковича".

На месте ДТП мужчина вызвал частную скорую помощь и вошел в ее салон. Он пробыл там около 10 минут, а затем отправился на медицинское освидетельствование в сопровождении патрульных.

Константин Згара (в белой футболке-поло). Фото: kiev.informator.ua

Константин Згара владеет конным заводом "Миллениум" в Мариуполе. По некоторым сведениям, там содержатся лошади Виктора Януковича. Згара также является председателем "Жокей-клуба "Украина".

Ранее "Страна" публиковала видео момента аварии с регистратора Tesla.

Также мы писали, что Range Rover, въехавший в толпу 19 августа, не раз нарушал ПДД.