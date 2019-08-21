Испанский специалист, помощник главного тренера "Динамо" Висенте Гомес решил уйти из команды. По данным Sport Arena, киевский клуб был не против оставить испанского тренера в структуре, но тот решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес в 2014 - 2017 годах был помощником главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке". В июне 2019 года испанский специалист вновь вернулся в Киев.

На прошлой неделе, после вылета "Динамо" из Лиги чемпионов от бельгийского "Брюгге" (0:1, 3:3) Александр Хацкевич перестал быть наставником команды. Новым тренером стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Висенте Гомес

Следующую встречу в чемпионате Украины по футболу динамовцы проведут в субботу, 24 августа. На НСК "Олимпийский" подопечные Александра Михайличенко будет принимать донецкий "Олимпик".

Как сообщала "Страна", в "Динамо" определились с новым тренерским штабом, который уже провел первую тренировку. Президент киевского клуба Игорь Суркис представил тренеров команде на тренировочной базе в Конча-Заспе. Новый штаб уже провел первую тренировку.