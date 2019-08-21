Переговоры об обмене гражданами России и Украины вышли на финальную стадию. Об этом пишет российская газета "Коммерсант".

По данным издания, ссылающегося на собственный источник, обмен состоится еще до конца августа. Информацию о запуске процесса обмена якобы подтвердил и украинский дипломат.

Как рассказал изданию собеседник, Украине точно будут переданы украинские моряки с захваченных 25 ноября 2018 года в Черном море бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу". При этом источник не исключил и возможности передачи Киеву других удерживаемых Россией лиц, в том числе и тех, кто уже находится в российских тюрьмах.

Информацию о передаче Украине захваченных Россией моряков распространило также российское агентство РБК, которое ссылается на источник. По его данным, решение о передаче моряков якобы было принято "давно" и что скорее всего это произойдет в августе.

Источник издания сообщил, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия уже скоро может выдать Украине осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко.

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