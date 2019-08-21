Председатель "Госкино" Филипп Ильенко доложил о пятилетних итогах деятельности возглавляемой им организации. Видеоотчет Ильенко появился на его личном YouTube-канале.

Согласно отчету, с 2014 по 2019 годы в прокат вышло 110 отечественных полнометражных фильмов. Кассовые сборы от их проката в целом составили около 473 млн грн. При этом государственных денег на них потратили гораздо больше: только в 2017 и 2018 годах - 504,7 и 505,5 млн грн соответственно.

Скриншот: YouTube/ Пилип Іллєнко

Лидерами кассовых сборов среди фильмов, созданных при поддержке "Госкино", стали "Я, ты, он, она" (71 млн. грн.), "Бешеное свадьба" (55 млн. грн.), "Похищенная принцесса" (36,4 млн. грн.).

За 5 лет при поддержке "Госкино" было снято 173 фильма: 67 игровых полнометражных, 24 игровых короткометражных, 23 анимационных, 56 неигровых и 3 летописных материала.

Видео: YouTube/ Пилип Іллєнко

Несмотря на все старания "Госкино", количество зрителей, посмотревших отечественный продукт, ничтожно мало. Так, в 2014 году всего 2,21% от общего числа посетителей кинотеатров выбрали украинские фильмы. В 2019 году показатель увеличился до 8,9%, но эта цифра тоже весьма скромная.

Скриншот: YouTube/ Пилип Іллєнко

Напомним, 19 августа Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Госкино" попросили Владимира Зеленского убрать сериал "Сваты" из эфира.