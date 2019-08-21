Украина возобновила импорт дизтопливо из России по железной дороге. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".

Во второй декаде августа одесская компания "Евростандарт" оформила импорт 2600 тонн дизтоплива от компании "Орскнефтеоргсинтез", управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ).

Поставки осуществлялись через аффилированную с "Евростандартом" компанию Cantarell Trading (Кипр).

Отметим, что с июня 2017 года для поставок дизтоплива в Украину российским компаниям необходимо разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), а с июня 2019 года — также и ежемесячное разрешение от Минэкономразвития РФ.

Напомним, в Украине с 1 августа ввели спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России.

Также мы писали, что в июле Украина импортировала рекордное количество дизтоплива.