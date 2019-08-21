В связи с распространенной средствами массовой информации новостью об отъезде Петра Порошенко вместе с семьей на отдых в Норвегию юрист Андрей Портнов напомнил экс-президенту, что у того скоро допрос. Соответствующую запись правовед сделал в своем Twitter.

В записи Портнов также отметил, что пропускать ответственное мероприятие Порошенко не следует.

"СМИ сообщили, что главный государственный преступник уехал на рыбалку в Норвегию. Во вторник 3 сентября 2019 в 10 утра Ваш следующий допрос у следователя, Петр Алексеевич. Явка обязательна, иначе - привод", - написал юрист.

Скриншот: Twitter/ andriiportnov

Ранее "Страна" писала о том, что отпуск в Норвегии - не первая заграничная летняя поездка Порошенко в этом году. В конце июля он уже летал с семьей в Стамбул, а потом в Дубай.

Также мы сообщали о заявлении Портнова по поводу найденных СБУ доказательств причастности людей Порошенко к хищениям в "Укрэксимбанке".