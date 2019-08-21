Суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело против уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом со ссылкой на материалы суда пишут "Украинские Новости".

Так, 16 августа Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений омбудсмена Людмилы Денисовой.

Заявитель по делу сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса. Ему выдали письмо с подписью следователя о том, что во внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований отказано в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ГБР.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Напомним, омбудсмена Денисову допросили в ГПУ по делу Окружного админсуда Киева.

Также мы писали, что НАБУ открыло три дела против омбудсмена Денисовой.