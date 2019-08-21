В России дочерняя структура компании олигарха Владимира Потанина "Норникель" - фирма "Единство" - запустила радиомост через Енисей почти на 11 километров рекордной емкостью в 40 гигабит в секунду.

Радиомост служит для повышения надежности магистрального канала волоконно-оптической связи Новый Уренгой – Норильск. Проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.

Отмечается, что для постройки моста на дальность 10,9 километра были изучены продуктовые линейки российских и зарубежных производителей радиорелейных станций. В итоге необходимое оборудование нашлось только у компании "ДОК" из Санкт-Петербурга.

На мачтах в Игарке и Прилуках было смонтировано по два спаренных радиомоста модели PPC-10G-Е-HP/2+0 производства "ДОК". Они создают четыре параллельных независимых радиоканала емкостью по 10 гигабит в секунду каждый. Приемопередатчик каждого канала имеет независимое подключение к электропитанию и оборудованию. Это обеспечивает повышенную надежность радиолинии.

Тестовая эксплуатация пилотного радиомоста на 10 гигабит в секунду продемонстрировала хорошие результаты. Сейчас радиомост запущен в эксплуатацию.

Ранее "Страна" сообщала, что шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson спрогнозировал, что к 2024 году доля пользователей 4G в Украине составит 50%.

Мы также писали о расчетах, согласно которым через 5 лет у каждого второго жителя планеты будет смартфон с 5G.