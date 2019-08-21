Масштабная вспышка африканской чумы выявлена на свиноферме ООО "Галичина-Запад" возле села Кавское Львовской области. Из-за этого уничтожат более 90 тысяч свиней. Об этом сообщает Zaxid.net.

Уточняется, что болезнь на территории фермы обнаружили в пятницу вечером. Тогда умерли 320 поросят. После этого в трехкилометровой зоне вокруг предприятия объявили 40-дневный карантин, на дороге работают блокпосты для дезинфекции транспорта. Действует запрет на перемещение продуктов животного происхождения. Известно, что лечить африканскую чуму невозможно.

"Инструкция предусматривает уничтожение поголовья. Всего поголовья - более 90 тысяч. Плюс, все, что контактировало с больными животными, - одежда, кормы, которые остались", - заявил начальник управления агропромышленного департамента ЛОГА Игорь Вус.

Животных бескровно уничтожат, после этого туши должны утилизировать путем сжигания на территории фермы. Местные жители рассказывают, что им рекомендовали вырезать домашних свиней для профилактики.

"У нас вируса нет, просто для профилактики советовали вырезать. Кто имел возможность, уже резал свиней", - говорит жительница села Кавское Любовь.

Это уже второй случай вспышки африканской чумы на Львовщине. В 2017 году ее обнаружили в частном хозяйстве на Старосамборщине, тогда для локализации болезни уничтожили все поголовье свиней.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы.

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