Двое избранных депутатов-самовыдвиженцев присоединились к фракции партии экс-президента Порошенко "Европейская солидарность". Об этом со ссылкой на источник в политсиле пишет "Украинская правда".

Речь об Алексее Гончаренко и Андрее Лопушанском. Уточняется, что всего фракции "Европейская солидарность" в сессионном зале новой Рады выделили 29 мест, но 2 из них просто "резервные".

Резервные места есть и у фракции "Голос" (1 место), и у "Батькивщины" (2 места). Для внефракционных депутатов отведено 55 мест. А между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест - за счет кресел мажоритарщиков, которых должны были бы выбирать в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Напомним, Разумков сообщил, что во фракцию "Слуги народа" могут войти самовыдвиженцы.

Также мы писали о том, кто и зачем агитировал кандидатов-самовыдвиженцев в будущие объединения.