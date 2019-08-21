Франк Рибери официально перешел в итальянскую "Фиорентину". Игрок поставил подпись под соглашением с клубом. .

Точные сроки не разглашаются, но по информации итальянских СМИ, он будет выступать за "фиалок" на протяжении двух ближайших сезонов. Летом 2019 Рибери получил статус свободного агента, после того как истек его контракт с "Баварией".

В минувшем сезоне 36-летний французский полузащитник провел 38 матчей в футболке "Баварии", отличившись семью мячами и четырьмя голевыми передачами.

Франк Ребери. Фото: it.violachannel.tv

К слову, Рибери в чемпионате Италии он может встретиться с перешедшим в "Аталанту" Романом Малиновским.

Как сообщала "Страна", "Бавария" взяла у "Барселоны" в аренду Филиппе Коутиньо. В соглашении прописана так же и опция выкупа игрока за 120 миллионов евро.

Отметим, что Мирча Луческу жестко раскритиковал Паулу Фонсеку.