Арестованный в 2017 году в России украинец Роман Терновский освобожден в связи с окончанием срока заключения и вернулся в Украину. Об этом сообщает на Facebook "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

В записи в соцсети говорится, что состояние Терновского оставляет желать лучшего.

"Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Мужчина вообще не имеет денег и любых других средств", - сказано на Facebook.

Скриншот: Facebook/ relativespp

Как передают СМИ, Терновський сегодня утром пересек границу через пограничный переход "Бачивск" с Сумской области.

Фото: obozrevatel.com

Гражданина Украины приговорили в России за "участие в деятельности запрещенной организации" (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал Терновского виновным в том, что в Харькове, где он жил, он участвовал в деятельности местного отделения "Правого сектора": посещал пикеты, митинги и другие массовые мероприятия. Также ему вменили в вину пропаганду в социальной сети деятельности организации.

16 августа "Страна" писала, что украинца Владимира Балуха, которого Киев считает политзаключенным Кремля, этапировали из Крыма в Москву.

Сегодня появилась информация, что Балуха и еще четверых граждан Украины, осужденных за разные преступления в РФ и доставленных в московский следственный изолятор "Лефортово", могут выдать на родину для отбывания наказания.