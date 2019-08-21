В СБУ сообщили, что на Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту
На Южно-Украинской АЭС занимались майнингом (добычей) криптовалюты. В результате размещения там компьютерной техники были разглашены сведения о физической защите АЭС, что является государственной тайной. Об этом говорится в определении Центрального райсуда Николаева.
Компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области. По информации силовиков, к этому, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.
Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.
О том, почему именно сейчас майнить крипту решили даже на АЭС можно узнать тут:
Видео: youtube.com/Hamaha Биткоин Трейдер
Как сообщала "Страна", криптовалюты пошли в резкий рост после новости, что Китай будет майнить свою. Также рост биткоина вызван и растущим спросом на "цифровое золото" на фоне торговых войн между США и Китаем и обвала на биржах.
Отметим, что украинских старшеклассников начнут учить грамотно тратить деньги по американским учебникам.