На Южно-Украинской АЭС занимались майнингом (добычей) криптовалюты. В результате размещения там компьютерной техники были разглашены сведения о физической защите АЭС, что является государственной тайной. Об этом говорится в определении Центрального райсуда Николаева.

Компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области. По информации силовиков, к этому, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

О том, почему именно сейчас майнить крипту решили даже на АЭС можно узнать тут:

Видео: youtube.com/Hamaha Биткоин Трейдер

Как сообщала "Страна", криптовалюты пошли в резкий рост после новости, что Китай будет майнить свою. Также рост биткоина вызван и растущим спросом на "цифровое золото" на фоне торговых войн между США и Китаем и обвала на биржах.

Отметим, что украинских старшеклассников начнут учить грамотно тратить деньги по американским учебникам.