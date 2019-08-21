Кроме "Слуги народа" другие парламентские силы отказываются предлагать своих кандидатов на министерские посты. Об этом заявил избранный в Верховную Раду от президентской политсилы Давид Арахамия, передает "Украинская правда".

По словам Архамии, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

"В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк – сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим, а не партийным и не политическим.

Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список - Ред.), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", - они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность - мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция? Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут", - заявил Давид Арахамия и добавил, что, если представители других политсил не хотят брать на себя ответственность, то с ними не нужно что-либо согласовывать.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" рассказали, что имя нового премьераназовут 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады.

Также мы сообщали, что Давид Арахамия заявил, что в новом Кабмине останется кто-то из старых министров.