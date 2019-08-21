Генеральная прокуратура Украины просит Высший совет правосудия разрешить задержание и арест бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщает сайт ВСП.

На официальной интернет-странице ВСП сказано, что 22 августа 2019 года орган рассмотрит представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание Татькова под стражей. Заседание назначено на 10:00.

Виктор Татьков (справа). Фото: arbitr.gov.ua

Напомним, Татькова, которого украинские СМИ окрестили создателем системы "донецкого правосудия" в столичных судах, подозревают в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Высшего хозсуда уехал лечиться за границу, несмотря на уголовное дело.

Весной прошлого года Татьков попросил убежища в Австрии.