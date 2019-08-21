Министерство обороны Украины запустило интерактивную карту Донбасса, на которой показаны загрязненные минами территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что карта создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в рамках реализации плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое Правительство" в 2018 - 2020 годах, утвержденного распоряжением Кабинета Министров от 18 декабря 2018 №1088-г.

Найти карту можно на сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельность". Сейчас она работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, отражены на карте задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения.

Карты: mil.gov.ua

Напомним, 1 августа в Станице начали разминирование территории вокруг аварийного моста.

Также мы писали, что за два дня разминирования территории у моста в Станице Луганской саперы нашли 31 мину.