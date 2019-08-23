23 августа в Украине и мире отмечают ряд важных праздников и исторических дат, среди которых День государственного флага, Международный День памяти о работорговле, Харькову исполняется 366 лет, а у Вячеславов и Романов сегодня День ангела.

Какой праздник в Украине

В стране отмечают День Государственного флага. В 1848 году его впервые подняли над ратушей Львова, 23 августа 1990 года сине-желтый стяг появился над Киевской горадминистрацией. А уже с 2004 года по указу президента Леонида Кучмы праздник начали отмечать как национальный.

Народные и церковные праздники

23 августа почитают память архидиакона Лаврентия. В народе святого называют водоколебателем и смотрят за волнением воды в этот день. Если вода спокойная, такой же будет осень, а зимой не будет метелей. Если день жаркий или идет дождь, то осень будет жаркой и дождливой.

Международные праздники

Во всем мире каждый год 23 августа отмечают День памяти о работорговле и ее ликвидации. Дату установили в 1998 году. По данным ООН, миллионы людей ежегодно эксплуатируют и подвергают насилию.

Также в Европе сегодня отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма.

События и даты

Сегодня город Харьков - отмечает 366-летие.

В 1770 году английский капитан Джеймс Кук объявил, что Австралия - собственность Англии.

В 1799 году Павел I запретил носить бакенбарды. Он считал, что таким образом борется с вольнодумцами.

В 1913 году в Копенгагене открыли памятник героине сказки Ганса Христиана Андерсена - Русалочке.

В 1939 году Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении.

В 1942 началась массированная бомбардировка и оборона Сталинграда.

В 1962 году первой женой Джона Леннона стала Синтия Пауэлл. Молодожены расписались в Ливерпуле, свидетелем на свадьбе был Пол Маккартни. Шесть лет спустя, 22 августа, Синтия развелась с мужем, обвинив его в связи с Йоко Оно.

Джон Леннон и Йоко Оно

В 1975 году открыли Харьковский метрополитен.

В 1976 году в Китае произошло мощное землетрясение. Его жертвами стали тысячи людей.

В 1991 году была основана Всемирная паутина, открыт доступ к первому в мире веб-серверу.

Сегодня 87 лет исполнилось бы мультипликационному режиссеру Давиду Черкасскому ("Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит").

Украинскому поэту и писателю Сергею Жадану сегодня 45 лет. Он известен по произведениям: "Депеш мод", "Гімн демократичної молоді", "Ворошиловград").

Именины

День ангела отмечают Вячеславы и Романы.