Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение США. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом Доме сообщает газета The Washington Post.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров по покупке острова, не сказали, в течение какого времени планировались выплаты. А размер суммы, по их словам, был определен исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Так, в 2017 году тогдашний глава министерства финансов Дании Кристиан Енсен (он покинул пост в июне 2019 года) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год. Эта сумма примерно соответствует озвученной источниками газеты цифре.

Отмечается, что для стимулирования Дании к подписании сделки американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Сумма этой части сделки не уточняется.

Напомним, 16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что хочет купить у Дании зеленый остров Гренландию.

Ранее "Страна" писала, что в Дании оскорбились решением Трампа отменить визит в Копенгаген из-за отказа продавать Гренландию.