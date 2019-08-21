Не исключено, что в новом Кабинете министров останется кто-то из ныне действующих членов правительства Украины. Об этом заявил избранный в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако, он не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

"Кто-то останется, кто - не могу сказать. Один человек - сто процентов ... Все имеют шансы (остаться - Ред.), но один человек точно", - заверил Давид Арахамия.

Напомним, по словам Арахамии, имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Верховной Рады.

Ранее "Страна" писала о том, что представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров и избранный от "Слуги народа" в Верховную Раду Андрей Герус заявил, что парламенту достаточно будет двух дней для того, чтобы сформировать новый Кабмин.