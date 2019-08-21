По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе 2019 года, патриотами своей страны считают себя 83% принявших участие граждан Украины (почти на уровне 2018). Только 11% имеют противоположное мнение, еще 6% затруднились ответить. В 2019 году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто однозначно ответил на этот вопрос (60%).

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превысило 75%: на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%. Об сообщает пресс-служба группы "Рейтинг".

Также зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы повторное провозглашение независимости Украины - 82% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 12% выразили противоположные соображения, еще 6% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто поддержал бы повторное провозглашение независимости Украины, на Западе (92%). В Центре таких 85% участников опроса, на Юге - 75%, на Востоке - 69%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 23%). Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость Украины среди старшего поколения и незащищенных слоев населения. Поддержка четко коррелирует с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем выше одобрение независимости.

Почти 60% населения посещают массовые мероприятия, которые проводятся 24 августа: 25% - посещают каждый год, 34% - посещают, но не каждый год. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День Независимости. Относительно меньше популярны такие мероприятия среди незащищенных слоев населения, среди старшего поколения и в Восточном макрорегионе.

Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь как гражданина Украины: в 2010 году тех, кто мог себя так назвать было 57%, а в этом году - 65%. В 2019 году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу "просто человек" (18% в этом году, 29% - в прошлом году). Немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто бы назвал свою национальность (16%). Еще 10% процентов идентифицируют себя в первую очередь по семейной роли, 8% - как советского человека, 7% - как европейца, еще 6% - гражданина мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию.

"Гражданин Украины", как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на Западе таких респондентов больше всего - 72%, в Центре выбрали эту альтернативу - 66%, на Юге - 62%, на Востоке - 51%.

Также она более характерна для участников опроса младшего возраста и мужчин. А для женщин по результатам опроса относительно важнее идентификация с семейной ролью. Идентификация "просто человек" более популярна среди жителей Центра и Юга, а "житель своего региона", "семейная роль" - для жителей Востока. Также ассоциация с "советским человеком" присуща больше жителям южного и восточного макрорегионов, людям старшего возраста и незащищенным слоям населения. Более отождествляют себя с "европейцами" богатые лица, а с "гражданином мира" - молодые респонденты.

Мы также сообщали результаты опроса, согласно которому от нового парламента и президента украинцы ожидают завершения войны на Донбассе и улучшения экономики.

Отметим, что больше трети украинцев также задумываются об эмиграции. С 2018 года это число выросло на восемь процентов.