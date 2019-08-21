С 24 августа в силу вступит изменение в Таможенном кодексе, которое предусматривает, что владельцев "евроблях" могут оштрафовать на сумму от 17 до 170 тыс. грн или изъять авто. Отдельный штраф предусмотрен для тех, кто подрабатывает в такси на нерастаможенных авто.

Мы собрали инфомацию о том, что изменится с 24 августа, и грозят ли евробляхерам реальные штрафы.

Как будут штрафовать

Просрочка от 10 до 20 суток – обойдется владельцу "евробляхи" в 17 тыс грн.

За просрочку от 20 до 30 суток – штраф 85 тыс. грн.

Более 30 суток – 170 тыс грн или конфискация авто.

Если нерастаможенный автомобиль использовался в коммерческих целях, это грозит штрафом в 34 ты. грн. Такая же сумма грозит, если авто с иностранной регистрацией передали другому лицу.

Выявлять и останавливать "евробляхи" будут в основном патрульные. Планируется, что полиция получит доступ к базам таможенной службы, чтобы проверять информацию о дате ввоза евробляхи и о том, кто непосредственно ввозил машину. Если окажется, что закон о пребывании в Украине автомобиля с иностранной регистрацией нарушен, машину отправят на штрафплощадку. Далее суд может принять решение о штрафе либо о конфискации.

Однако пока у полиции нет доступа к таможенным базам, то есть останавливать "евробляхи" она может, а штрафовать де-факто не может.

Штрафовать могут и фискалы, причем делать это заочно - уведомить по адресу регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания машины. При этом протокол об админнарушении считается врученным, даже если человек не живет по указанному адресу. Если через три дня нет реакции - фискалы передадут информацию полиции.

Вообще, решение о конкретных действиях полиции и фискалов должны принять после совещания в Мининфраструктуры с участием силовиков, таможенников и активистов, которое должно состояться на этой неделе.

Две отсрочки. Третья на подходе?

Точное количество нерастаможенных "евроблях" в Украине неизвестно - называют цифры от 7 до 700 тыс.

В ноябре 2018 года - феврале 2019-го действовал льготный период растаможки авто с иностранной регистрацией (со скидкой 50% - Ред.). Закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей с европейскими номерами, и закон, повышающий ответственность за нарушение правил растаможки, был подписан 23 ноября 2018 года Петром Порошенко.

В среднем полная легализации приближалась по стоимости к цене авто. При этом чем оно новее - тем меньше акциз и ниже растаможка. Для примера легализация Skoda Octavia 2011 года была около 85 тыс грн.

Планировалось, что штрафы за просрочку начнут действовать с 23 февраля этого года, но парламент продлил льготный период еще на три месяца - до 23 мая. А затем еще раз на три месяца. Изменения в Таможенный кодекс должны вступить в силу 24 августа.

При этом зарегистрирован президентский законопроект, который обещает "евробляхерам" очередную отсрочку - до 1 января 2020 года. Но принимать его некому, поскольку новый состав парламента соберется только 29 августа.

При этом эксперты не исключают, что фактически закон о евробляхах не будет исполняться. пока Рада не рассмотрит законопроект президента. Ранее члены Зе-команды говорили, что отсрочка будет последней, и владельцев "евроблях" ждут жесткие наказания с 2020 года.