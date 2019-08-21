В Киеве шестеро детей забрались на Северный мост на высоту 100 метров и сами не могли оттуда спуститься. Для их спуска вызвали спасателей. Об этом сообщается на сайте столичной ГСЧС.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа. Спасателей на место вызвали полицейские. "На место происшествия были направлены спасатели 13 Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез. Пострадавших нет.

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