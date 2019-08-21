Бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор, которого уволили с занимаемой должности в июле 2019 года, подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по зарплате в размере 48,7 миллионов гривен.

Рассмотрение дела в суде назначено на 21 августа в 17:20. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Адвокатом Бужора является Надежда Шульга, которая ранее защищала интересы экс-главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина по делу о незаконном строительстве спорткомплекса Olympic Village на средства Юго-Западной железной дороги. Бужор занимал кресло члена правления с июня 2016 года.

В августе 2018 года из НАПК направили в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривень. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - отметили в НАПК.

Как сообщала "Страна", ко Дню Независимости "Укрзализныця" запустит четыре дополнительных поезда. Они назначены по маршрутам Киев - Львов; Покровск - Харьков; Киев - Днепр и Сумы - Винница.

Отметим, что в "Укрзализныце" объяснили закупку полотенец по 4 тысячи за штуку заботой о культурном наследии.