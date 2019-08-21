Канал "Интер" подготовил для телезрителей массу новинок в новом сезоне. Так, например, уже во вторник, 3 сентября, в 10.00 на "Интере" стартует новое ток-шоу о качестве жизни - "Полезная программа". Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта помогут телезрителям разобраться в качестве продуктов, сэкономить деньги и даже сохранить здоровье.

О старте нового ток-шоу передает пресс-служба канала.

Каждый выпуск "Полезной программы" будет посвящен тонкостям выбора и правильного использования определенных товаров в трех ценовых сегментах - эконом, стандарт и премиум. Ведущий и эксперты будут разбираться, какие из них действительно соответствуют своей цене, а какие - всего лишь маркетинговые приманки.

Фото: inter.ua

"Полезная программа" - это ток-шоу об искусстве жить вкусно и при этом экономно, - говорит Александр Лукьяненко. - На сегодняшний день в Украине нет подобных телевизионных проектов. Ни в какой другой передаче не рассматривается один и тот же товар в разных ценовых сегментах. Все говорят о продовольствии в общем, а мы смотрим и на этикетку, и на ценник. Так что "Полезная программа" - это не только о выборе качественных продуктов, но и об экономии семейного бюджета".

Героями ток-шоу станут люди, которые хотят научиться ориентироваться в многообразии товаров. В этом им помогут эксперты: врачи, диетологи, технологи, косметологи, специалисты по определению качества продуктов. Своими советами и историями также будут делиться именитые гости: звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта. Предусмотрена в студии ток-шоу и тайная комната для тех продавцов и производителей, кто согласился рассказать правду о схемах обмана покупателей при условии, что их лицо будет скрыто.

Фото: inter.ua

О реальных проблемах сферы услуг в Украине расскажет автор сюжетов "Полезной программы" Вера Борсук, которая уже пять лет ведет постоянную рубрику "Качество жизни" в программе "Утро с Интером". Вместе с представителями общественных организаций - Союза потребителей Украины и Ассоциации защиты прав потребителей - она отправится в проверочные рейды по супермаркетам, рынкам и элитным магазинам.

"Самые распространенные нарушения прав потребителей - неправильные условия хранения и продажа товаров, у которых закончился срок годности, что представляет опасность для здоровья, - считает Вера Борсук. - В сюжетах мы не только покажем недостатки, с которыми сталкиваются украинские покупатели. Вместе со съемочной группой будем возвращаться в магазины и супермаркеты до тех пор, пока нарушения полностью не будут исправлены".

В каждом выпуске "Полезной программы" зрителей ждут яркие научные опыты и эксперименты, с которыми познакомит эксперт-ученый Дмитрий Лукьянов.

Как кипяток влияет на полезные свойства меда и на работу желудка? Почему арбуз может вызвать ожирение? Что произойдет, если есть дыню натощак? В студии проекта эксперт наглядно покажет, как влияют на наш организм те или иные продукты. А ведущие рубрики "Кухонные советы" Марина и Дмитрий Чистяковы поделятся со зрителями практическими рекомендациями, как упростить жизнь и сэкономить время на кухне.

Фото: inter.ua

"Полезная программа" - это проект о качестве нашей жизни, о культуре потребления вне зависимости от покупательной способности человека, - рассказывает Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". - Мы помогаем людям формировать свою бытовую культуру, потому что она лежит в основе любой деятельности человека, определяет его сознание и настроение. Эта программа о том, как научиться жить лучше, комфортнее и правильнее для своего здоровья. О том, как стать более уверенным в мире, где существует много обмана, где мы ежедневно сталкиваемся с некачественными товарами и услугами, где некоторые продавцы хотят заработать любой ценой, не принимая во внимание, что могут кому-то навредить. Поэтому мы собрали профессиональную команду, которая поможет людям советами в разных жизненных ситуациях: как выбирать продукты, что лучше покупать и в конечном итоге - на что тратить свою жизнь".

Ранее "Страна" сообщала, что суд отменил штраф для "Интера" за фразу о "фашистских преступниках".