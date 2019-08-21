Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают "Украинские Новости".

Бывшего главу государства заметили в воскресенье, 18 августа, в аэропорту "Вигра" норвежского города Олесунн (Ålesund), который является известным центром рыболовного туризма. Сообщается, что в Норвегию он прибыл в 12:26, а вылетел экс-президент накануне из киевского аэропорта "Жуляны" чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH.

На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет на частном самолете Bombardier Learjet 60XR с бортовым номером T7-ISH в Малагу.

Отметим, что это не первый визит Петра Порошенко с семьей в Норвегию. "Страна" писала о том, как в 2016 году он с семьей скрытно летал в эту страну. В частности, сообщалось, что в 2016 году экс-президент с женой Мариной и семьей старшего сына летом прошлого года отдыхали сначала в Испании, а потом перелетел из Малаги в норвежский Берген. Ходил там на яхте, рыбачил, любовался северным пейзажем.

Также мы писали, что в конце июля текущего года Порошенко с семьей улетел из Украины в Стамбул, а потом в Дубай.