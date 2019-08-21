Украинская певица Тина Кароль будет петь гимн Украины во время Марша достоинства ко Дню Независимости, который пройдет в Киеве 24 августа. Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов на своей странице в соцсети.

Павел Орлов также опубликовал видео, на котором видно и слышно, как Тина Кароль репетирует исполнение гимна.

Певица также запостила ролик в соцсети о написала, что будет очень счастлива находиться в этот исторический момент, 24 августа, с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и родиной", - написала Тина Кароль.

Напомним, президент Владимир Зеленский принял решение отменить в этом году военный парад, вместо него будет проведен Марш достоинства.

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