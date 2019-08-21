Дания возмущена переносом визита в страну президента США Дональда Трампа, причиной которого послужил отказ обсуждать продажу Гренландии. Об этом со ссылкой на ЭФЭ пишет "Интерфакс".

Официального заявления от правительства в ответ на слова Трампа о переносе встречи еще не последовало. Однако многие политики из ведущих партий Дании высказались на этот счет.

В частности, депутат парламента и представитель "Красно-зеленой коалиции" Пернилле Скиппер заявила, что "Трамп живет на другой планете". Экс-министр экономики, депутат Мортен Эстергорд отметил, что любой чиновник Госдепартамента США мог бы заранее сказать Трампу, каким будет ответ Дании.

"Президент Соединенных Штатов отложил визит в Данию потому, что у нее нет интереса обсуждать продажу Гренландии. Это шутка? Это очень оскорбительно для жителей Гренландии и датчан", - написала в Twitter экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Бывший глава МИД страны, член парламента от оппозиции Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом, а также заявил о необходимости перестраивать отношения между двумя странами. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также заявил, что ситуация "оскорбительна" и поинтересовался у Трампа, не хочет ли он продать часть территории США. Вице-президент Датской народной партии Сорен Эсперсен, ранее называвший Трампа сумасшедшим, предложил ему не переносить визит, а совсем отменить.

Со своей стороны представитель датской королевской семьи сообщил, что новость о переносе визита на неопределенный срок стала сюрпризом для монарших особ Дании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет купить у Дании зеленый остров Гренландию.

Также мы писали, что Гренландия отказалась продаваться Америке.