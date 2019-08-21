И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что имеющие статус больниц "Охматдет", Национальный Институт рака, Институт сердца и Институт Емца станут научными учреждениями. Об этом она заявила на брифинге перед заседанием Кабинета министров, который транслировали в эфире "112 Украина".

"Четыре больницы – "Охматдет", Национальный институт рака, Институт сердца, Институт Емца, это детский кардиологический институт. Четыре учреждения оставляют свои функции, чтобы быть научными учреждениями, чтобы дальше заниматься наукой, как и лечить пациентов", - сказала Ульяна Супрун.

По ее данным, в Украине уже автономизировали 60% больниц, над автономизацией 30% еще работают. Только 10% больниц еще не готовы к началу работы над автономизацией. Начать смогут только после того, как осенью они подпишут договоры с Национальной службой здоровья, а уже с 1 января будут профинансированы.

Она добавила, в Киевской области в ближайшее время автономизируют 100% больниц, а в Житомирской - 65%.

"А что сейчас правительство делает? Они не хотят принимать решение, чтобы и наши государственные больницы имели финансирование в следующем году. Но это единственный законный способ, как можно их финансировать. Я думаю, что это большая проблема. Я буду снова с голоса предлагать, чтобы мы это проголосовали", - сказала Ульяна Супрун.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", из больницы Охмадет в знак протеста увольняются гематологи, занимавшиеся трансплантациями костного мозга. Родители детей, которые находятся в стационаре, волнуются, что могут остаться без медицинской помощи.

Напомним, что глава Минздрава рассказала о том, как питаться сбалансировано и зачем это нужно. Основные показатели сбалансированного питания: разнообразная пища, богатая сложными углеводами, меньше сахара и вредных жиров.