Сегодня, 21 августа, в 09.00 луганская Заря вылетела в Барселону, где завтра, 22 августа, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с Эспаньолом.

Команде предстоит провести в воздухе примерно пять часов, передает пресс-служба луганчан.

Фото: zarya-lugansk.com

Главный тренер нашей команды Виктор Скрипник взял в Испанию следующих футболистов: Никита Шевченко, Заури Махарадзе, Никола Василь, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Богдан Леднев, Максим Лунев, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский, Назарий Русин, Дмитрий Иванисеня.

Фото: zarya-lugansk.com

Вечерние мероприятия состоятся на стадионе RCDE, где и будет проведен матч. Пресс-конференция Виктора Скрипника и одного из футболистов команды запланирована на 19.00, а тренировка начнется в 19.30.

Напомним, ранее "Страна" приводила результаты первых матчей плей-офф в групповой турнир Лиги чемпионов. Обидчик Динамо, бельгийский Брюгге свою игру у ЛАСКа выиграл со счетом 1:0.