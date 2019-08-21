Из-за противостояния антициклона Corina и циклоничнисти вблизи Каспийского моря в Украине в четверг, 22 августа, ожидается сильный ветер. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, порывистый, до сильного, ветер ожидается в большинстве украинских регионов. Диденко напоминает, что в таких условиях нужно внимательно парковать автомобили и задерживаться долго под старыми большими деревьями.

"Жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей, +30...+35 градусов. На западе воздух в четверг станет значительно свежее, +23...+28 градусов.

Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается +25...+29 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, дождей в четверг не предвидится, доминирующей остается сухая воздушная масса, отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.

"В Киеве, который относится к северной части Украины, также завтра станет легче дышать, в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Солнечно, сухо. К концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около +25...+28 градусов", - сообщила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 21 августа, жара не собирается уходить из Украины, и лишь на западе возможен прохладный дождь.

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