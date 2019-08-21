В Одесском областном совете закончилась 25-я внеочередная сессия, на которой поддержали решение о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета VII созыва Анатолия Урбанского (он избран в Раду по местному окргу - Ред.), а также избрали новым председателем депутата от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Паращенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По итогам тайного голосования, кандидатуру 47-летнего депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов. Сергей Паращенко поблагодарил коллег за поддержку и доверие, принял присягу и продолжил проведение сессионного заседания", - говорится в сообщении.

К слову, по данным местных СМИ, новый глава Одесского облсовета Сергей Паращенко вел сессию исключительно на русском языке.

Сергей Сергей Паращенко. Фото: dumskaya.net

Также депутатский корпус поддержал проекты решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Одесского областного совета VII созыва Урбанского и о досрочном прекращении полномочий депутата Одесского областного совета VII созыва Григория Бойко.

Напомним, Урбанский избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва в ходе внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля 2019г.

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