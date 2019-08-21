Из России пошли слухи о скором обмене заключенными с Украиной. Информацию озвучили как близкие к российской власти эксперты, так и СМИ со ссылкой на источники.

Интересно, что эта информация прозвучала сразу после встречи Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и слухов о приглашении России на саммит "Большой семерки" в следующем году.

А также накануне нынешней встречи G7, которая состоится в эту субботу.

Заявления о некой разрядке между Западом и России, сделанные Макроном и Трампом, теперь получили отклик из Москвы - пусть и менее формальный.

Недавно Макрон говорил, что возвращение России в G7 зависит от преодоления конфликта с Украиной. Не исключено, что нынешние слухи - попытка показать, что Москва добилась компромисса с Киевом и теперь может претендовать на место в "семерке".

"Страна" разбиралась в том, произойдет ли обмен.

Что заявили в Москве

Сегодня утром о предстоящем обмене заявил директор российского центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков.

"Возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже", - заявил политолог из когорты советника Путина Владислава Суркова в свежем интервью.

Параллельно российский "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что пятеро осужденных граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

По данным издания, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры".

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Так могут делать перед выдачей.

Организация назвала фамилии Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

При этом в информации "Интерфакса" и "Мемориала" отсутствовало упоминание моряков, о которых говорил Чеснаков. Также непонятно, в каком формате будут менять людей и чем ответит Украина.

В чем смысл обмена?

Обмены удерживаемых лиц ведутся через Минск. Попытка поменяться была недавно предпринята накануне украинских парламентских выборов. Однако, несмотря на бравурные заявления с украинской стороны, этого не случилось.

Украина тогда отказалась делать первый шаг и не освободила журналиста Кирилла Вышинского. Еще раньше Киев отказался принять моряков, которых Москва готова была передать под обязательство предать их суду в Украине.

Теперь разговоры об обмене возобновились - уже с российской стороны. Правда, по информации "Страны", собственно с Украиной и с Зеленским эти заявления никак не связаны.

"Это подача со стороны России перед встречей "Большой семерки", где будет подниматься вопрос о ее возвращении, и перед предполагаемой встречей Суркова с партнерами по Нормандской четверке. Действительно, передача уже осужденных в России украинцев вполне реальна. По той же схеме, как это было сделано с Надеждой Савченко. Но что касается моряков, то если не случится каких-то радикальных подвижек, то их отдадут не ранее чем в России пройдут все судебные процедуры и им вынесут приговор. Либо, как вариант, Украина согласится на схему принять их с обязательством судить в Украине", - рассказал нам источник в экспертных кругах, близкий к Кремлю.

Напомним, что Франция и США вчера синхронно выразили желание вернуть Россию в "Большую семерку". Дональд Трамп, как и в прошлом году, предложил сделать это без каких-то видимых условий, а Эмманюэль Макрон увязал с подвижками по Украине.

Более того, по утверждению американских СМИ, оба президента по телефону договорились пригласить Москву на саммит G7 в Нью-Йорке, который состоится в 2020 году.

Принять какие-то решения проще всего на ближайшей встрече "семерки", которая состоится уже в субботу. Ведь для подобного решения нужно согласие и других лидеров G7.

Поэтому не исключено, что Москва решила выдать (или пообещать выдать) пять или больше заключенных Украине - чтобы продемонстрировать хоть какой-то прогресс. И добиться положительного решения саммита "семерки", который начнется на днях во французском Биарицце.

Независимо от того, в каком качестве могут вернуть Россию (в G7 есть и второстепенные позиции стран-наблюдателей), это будет большим геополитическим успехом для Москвы, которую исключили из "восьмерки" за аннексию Крыма.

Что может открыть путь к разморозке как минимум российско-европейских отношений. Хотя при этом никто в РФ не питает иллюзий относительно полного снятия санкций.

"Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы - точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций. Как в случае с Ираном. Европейцы хотят работать с Ираном, но не могут, потому что он под американскими санкциями. Не под европейскими, но все равно не могут", - в том же интервью объяснил ситуцию близкий к Суркову Алексей Чеснаков.

Поэтому пока история с G7 и пленными выглядит как прелюдия к некой мини-разрядке, которая поможет РФ отыграть имиджевые очки на Западе. Но не более того. В остальном противоречия между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном слишком велики.

Что видно на примере Украины, где новая власть, как и предыдущая, не особо торопится выполнять политическую часть Минских соглашений.

Детальнее смысл заявлений Трампа и Макрона о возвращении России в G7 "Страна" разбирала в материале Поражение Украины или приманка для Путина. Что означают призывы США и Франции вернуть Россию в G7.