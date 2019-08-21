Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал подумать над созданием международного формата "Большой десятки" с участием Китая и Индии. Также он считает неприемлемым возвращение России к формату "Большой восьмерки" при отсутствии равенства прав и возможностей ее участников.

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров? С учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания. (...) Ведь превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы" - говорится на фб-странице Косачева в среду, 21 августа.

Отмечается, что поступающие синхронно сигналы от президентов США и Франции к формату "Большой восьмерки" с участием России могут означать "складывающееся понимание внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".

Также указывается, что оснований для радости подобным сигналам нет. "Россия - под санкциями стран "семерки", и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым", - подчеркнул глава комитета Совета Федерации.

Вместе с тем предполагается, что если "Большую восьмерку" удалось бы переформатировать в "Большую десятку", работу в таком расширенном составе следовало было бы начать с обсуждения темы санкций. "А когда получится - можно было бы и дальше пойти: региональные конфликты, безопасность, интеграция. <...> Это было бы торжеством здравого смысла и ответственности за происходящее в мире, ситуация в котором при нынешних форматах только деградирует", - уверен Косачев.

Фото: facebook.com/Константин Косачев

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите "Большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным. С такой идеей, как сообщатся, выступил лидер Франции. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите "семерки", который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

"Большая семерка" (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки". Ранее Трамп уже высказывался в пользу возвращения к возобновлению формата "Большой восьмерки" с участием Москвы.

Как сообщала "Страна", Макрон связал возврат России в "Большую восьмерку" с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения. Он выразил убеждение, что даже при наличии разногласий нужно искать точки соприкосновения между Россией и Евросоюзом.

Также стало известно, что Трамп и Макрон обсудят Украину.