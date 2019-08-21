В Киевской области полиции удалось предотвратить заказное убийство двух женщин - Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковой. Однако для этого сначала пришлось объявить их пропавшими, а затем мертвыми. В СМИ появились сообщения, что двух пропавших по пути в Киев женщин нашли убитыми. Мы собрали все подробности нашумевшего дела.

Выехали на машине и не вернулись

19 августа полиция сообщила, что в розыск объявлены две женщины. В воскресенье, 18 августа, к ним обратился гражданский муж 31-летней Юлии Зайковской. Он рассказал, что вечером 17 августа Юлия и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4 около 20:00 и перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Утром 19 августа сотрудники полиции обнаружили автомобиль, брошенный на территории Броварского района. В салоне находились водительские права, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев.

Сообщение об убийстве

20 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что женщин нашли убитыми и что заказчиком преступления оказался бывший муж Надежды Головач, (матери - Ред.) который в суде оспаривает имущество после развода. Как сообщает Сарган, мужчина действовал в сговоре со своей нынешней, третьей женой.

За убийство бывшей жены и падчерицы мужчина заплатил $50 тысяч, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.

Спецоперация

Как выяснилось позже, мать и дочь живы. Они участвовали в инсценировке убийства. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов написал, что это была "шикарная спецоперация" и что мать и дочь остались живы.

"Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, он заказал и проплатил убийство", - написал на своей странице в Facebook Небытов и обнародовал фото с задержания четырех подозреваемых.

Дома у задержанных провели обыски, в процессе которых выявили и изъяли сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денег, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Готовятся сообщение о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам и документам. Задержанным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Кто такие Надежда Головач, Юлия Зайковская и заказавший их Александр Головач

Надежда Головач и ее дочь в Броварах владеют небольшим развлекательным комплексом, куда входят сауны, мотель, автомойка и ресторан. Дочь заведовала рестораном.

Надежда Головач и Юлия Зайковская. Фото Instagram

С бывшим мужем Александром Надежда Головач прожила 25 лет, вместе они построили бизнес. А в 2017 году развелись, у супруга появилась новая возлюбленная из Киева. Два года после развода бывшая семья делила имущество. Три раза автомобиль Надежды Головач поджигали. А однажды экс-супруг пытался разрушить комплекс экскаватором.

Фото: Александр и Надежда Головач

Сам Александр Головач рассказывал, что бывшая супруга четыре раза на него нападала. У супругов есть общий сын. А Юлию Зайковскую, свою падчерицу, которую тоже заказал, воспитывал с 5 лет.

Мужчина занимается производством тротуарной плитки. Также ему принадлежит компания ANG Patriot, которая производит легкие летательные аппараты и компания "Ергуд", которая занимается оптовой торговлей древесиной, стройматериалами, производством мебели, деревянных строительных конструкций.