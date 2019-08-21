Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп обсудят ситуацию в Украине на первой сессии G7 в Биаррице 24 августа. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

"Дональд Трамп и глава Французской республики договорились обсудить Украину в ходе первой сессии G7, который откроется в среду на три дня в Биаррице", - сообщает агентство.

При этом сообщается, что Франция приняла к сведению желание США вернуть Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, однако Париж полагает, что возвращение РФ в G8 зависит от ситуации в Украине, где актуальный контекст мог бы быть "благоприятным для прогресса".

Ранее президент Франции Макрон уже заявлял, что возврат России в большую восьмерку связан с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения ЕС-Россия.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов вернуть Россию в Большую семерку.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку своему американскому коллеге Дональду Трампу в его стремлении вернуться к формату G8.