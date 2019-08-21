В Днепре водитель автомобиля Jaguar S-type, которого правоохранители остановили за нарушение, оказал сопротивление и травмировал одного из полицейских. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Слобожанском в ночь на вторник, 21 августа. Патрульные полицейские остановили водителя автомобиля Jaguar S-type за нарушение правил дорожного движения, однако во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате этого правоохранитель получил многочисленные ушибы.

"После совершения правонарушения водитель покинул место преступления. По городу Днепр был введен оперативный план "Перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции", - говорится в сообщении.

Водителю грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Как отмечают в полиции, максимальное наказание, которое грозит задержанному, - до трех лет лишения свободы.

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